Hizbollah nimetas USA rahuplaani ajalooliseks kuriteoks

"Meie kohus on vastu seista sellele "sajandi tehingule". See on kehtetu tehing ja ajalooline kuritegu," ütles Nasrallah televisioonis edastatud pöördumises.

Palestiinlased on pärast USA otsust viia oma Iisraeli saatkond Tel Avivist Jeruusalemma ja tunnustada seda juudiriigi pealinnana tõotanud Trumpi rahuplaani blokeerida ja katkestanud sidemed tema administratsiooniga.

USA juhitav konverents Lähis-Ida rahukava majanduslike aspektide üle toimub nagu kavandatud järgmisel nädalal Bahreinis, seda hoolimata Iisraeli ennetähtaegsest valimistest, teatas neljapäeval Ühendriikide välisministeerium.

"Me ei näe ette mingeid muutusi. See on määratud 25. ja 26. juunile," ütles ajakirjanikele ministeeriumi kõneisik Morgan Ortagus.

USA presidendi Donald Trumpi väimees ja nõunik Jared Kushner on valmistunud mitmeid kuid rahuplaani avalikustama, kuid on öelnud, et soovib ära oodata aprillikuised Iisraeli valimised, nagu ka moslemite püha kuu ramadaani lõppu.

Iisraelis ootavad nüüd aga 17. septembril juba ees uued valimised, sest Trumpi lähedane liitlane peaminister Benjamin Netanyahu.

Bahreini konverentsil on kavas arutada palestiinlaste majanduslikke väljavaateid. Rahastust pakuvad Washingtoni liitlased Pärsia lahe piirkonnas, kes on ühes Iisraeli ja USA-ga ühinenud Iraani vastu.

Kushner on vihjanud Ühendriigid omalt poolt ei avalda enam survet Palestiina riigi loomiseks, mis oli aastakümneid USA-juhitud diplomaatia tähtsamaid eesmärke. Netanyahu aga teatas oma kampaania ajal kavast annekteerida osa Läänekaldast.