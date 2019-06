Hizbollah' liider: sõda Iraaniga vallandaks plahvatuse kogu piirkonnas

Seetõttu on sõja puhkemine Nasrallah' sõnul ebatõenäoline. "Kõik Ameerika väed ja Ameerika huvid oleksid legitiimsed sihtmärgid," märkis Iraani toetatava liiukmise juht.

Ühendriikide ja selle liitlaste suhted Iraaniga on viimastel nädalatel pingestunud. USA süüdistab Iraani 12. mail toime pandud meremiinirünnakus Araabia Ühendemiraatide ranniku lähedal, mis vigastas nelja laeva.

Washingtoni liitlased piirkonnas on karmistanud oma retoorikat.

"See on tühine lepe, ajalooline kuritegu," kommenteeris Nasrallah leppekava, mille palestiinlased on juba tagasi lükanud.