Salvini lubas Itaalia eelarvevaidluses Brüsseliga mitte järele anda

«Kui nad keelduvad, siis näeme, kes on kangekaelsem,» sõnas ka asepeaministri ülesandeid täitev Salvini.

Teisipäeval ütles ta, et ilmselt määrab Brüssel Roomale kasvava võlakoorma ja struktuurse puudujäägi taseme tõttu kolme miljardi euro suuruse trahvi.

Euroopa Komisjonil on kavas alustada 5. juunil Itaalia suhtes distsiplinaarmenetlust ja selle tulemusena võib Itaaliat oodata rahatrahv kuni 0,2 protsendi ulatuses riigi sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Itaalia riigivõlg on suur probleem, 2018. aastal moodustas see 132,2 protsenti SKT-st. EL-is kehtestatud lagi on 60 protsenti.