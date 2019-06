Saksa rohelised tõusid arvamusküsitlustes esmakordselt liidriks

Ringhäälingute RTL ja n-tv tellitud uuringufirma Forsa küsitluse tulemustest selgus, et rohelised edastavad 27-protsendise toetusega nii Saksa kantsleri Angela Merkeli Kristlik-Demokraatlik Liitu (CDU) kui ka selle koalitsioonipartnerit Sotsiaaldemokraatlikku Parteid (SPD).

CDU-d ja selle sõsarparteid CSU toetab küsitluse järgi 26 protsenti valijaist ehk kaks protsenti vähem kui nädal aega tagasi. Roheliste toetus on tõusnud nädalataguse küsitlusega võrreldes üheksa protsenti.

Parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD) jääb SPD-st maha ühe protsendipunktiga. See peegeldab AfD 11-protsendist toetust eurovalimistel.

Rahvusringhääling ARD on viimastel päevadel teatanud, et kliimamuutused on tõusnud 46 protsendi valijate jaoks tähtsaimaks teemaks - 26-protsendine tõus alates 2014. aasta europarlamendi valimistest.