Londoni linnapea hurjutas meedias USA presidenti

Khani hinnangul ei peaks esmaspäeval Ühendkuningriiki saabuvale Trumpile korraldama suurejoonelist vastuvõttu ja tema ees punast vaipa lahti rullima, sest USA president on ohuks demokraatlikele väärtustele.

«Trump on üks kõige koletumaid näiteid kasvavast globaalsest ohust. Paremäärmuslus on tõusuteel kogu Euroopas, ohustades meie raskelt kättevõidetud õigusi ja vabadusi ning väärtusi, mis on iseloomustanud meie liberaalseid, demokraatlikke ühiskondi enam kui 70 aasta vältel,» lausus Khan.