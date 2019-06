Trump ärgitab Ühendkuningriiki valima leppeta Brexitit

Varem oli Ühendriikide president ajalehele Sun öelnud, et endine välisminister Boris Johnson oleks suurepärane valik 7. juunil ametist lahkuva peaministri Theresa May mantlipärijaks.

Trump alustab esmaspäeval kolmepäevast riigivisiiti Ühenkuningriiki, kus ta kohtub kuninganna Elizabeth II-ga ja peab läbirääkimisi Mayga.

Usutluses Sunday Telegraphile ärgitas Trump Briti valitsust Brexiti üle läbi rääkides järgima tema eeskuju.

«Kui nad ei saa, mida tahavad, siis mina jalutaksin minema .... Kui sa ei saa soovitud lepet, kui sa ei saa õiglast lepet, siis sa jalutad minema,» lausus president.

Suurbritannia lahutusarve kohta, mis puudutab kohustusi bloki ees, mille liige on Ühendkuningriik olnud 1973. aastast, ütles Trump: «Kui mina oleksin nemad, siis ma ei maksaks 50 miljardit dollarit. Aga see olen mina. Mina ei maksaks, see on tohutu number.»

USA president, kes on uhke oma lõhestava mõju üle nii Ameerika poliitikas kui mujalgi, avaldas ka arvamust, et Euroopa Liidu vastane populistlik poliitik ja Brexiti partei juht Nigel Farage peaks olema kaasatud EL-ist lahkumise kõnelustesse.

«Ta on väga tark isik, kellel on palju pakkuda,» lausus Trump, tõdedes samas, et Briti võimud teda ei kaasa.

Enamik briti valijaid hääletas 2016. aasta referendumil Euroopa Liidust lahkumise poolt. See pidi aset leidma märtsis, kuid on juba kahel korral edasi lükatud.

Valitsevad konservatiivid ja parlament on lõhestunud selle üle, millist Brexitit nad tahavad: kas täielikku lahkulöömist Europa Liidust või tihedamaid sidemeid, mis hõlmab EL-i kaubandus- ja rändereeglte järgimist.