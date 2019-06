Saksa sotsiaaldemokraatide juht teatas tagasiastumisest

«Arutelud parlamendifraktsioonis ja ulatuslik tagasiside erakonnas näitasid mulle, et mul ei ole enam vajalikku toetust nendes ametites jätkamiseks,» on öeldud Nahlese avalduses.

«Kõigile neile, kes on täna õnnelikud: see on suur kaotus Saksa poliitikale. Nahles seisab GroKo (suure koalitsiooni) säilimise eest, mille stabiilsus on nüüd kahtluse all,» lausus ta.