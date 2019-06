Pompeo: USA on valmis Iraaniga eeltingimusteta läbi rääkima

Pompeo taganes aga peagi oma tingimusteta kõneluste pakkumisest, märkides, et Washington on «kahtlemata valmis läbirääkimisteks, kui iraanlased tõestavad, et käituvad normaalse riigina».

Tema sõnul soovivad Ühendriigid vaid, et poleks tuumarelvi. President lisas, et usub tõesti, et Iraan soovib lepet. «Ma usun, et see on neist väga arukas ning on ka olemas võimalus, et see juhtub.»