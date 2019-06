Järelehüüded Mart Nutile: «parimad ei tohiks minna esimestena»

«Parimad ei tohiks minna esimestena. Omaette kahju on aina kaduvast mälust Eesti poliitikas, inimestest, kes muudkui ei avasta ammu tuntud asju ega aja neid uutega segi. Mardile polnud vaja seletada, ta sai aru. Ja ta oskas sõnastada selgelt.»

«Mart on Eesti demokraatia ja parlamentarismi nurgakivi ja selleks jääb. Kui keegi on oma olemuses hea inimene, siis see oli Mart,» kirjutab Margus Tsahkna (Eesti 200).