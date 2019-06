Trump hoogustas rünnakuid Mehhiko vastu

Trumpi ei hoidnud uutest etteheidetest tagasi ka Mehhiko presidendi Andrés Manuel López Obradori lepituskatsed, kes oli eile öelnud, et Ühendriikide ametiisikud on valmis kokkulepeteks ja kompromissideks.

«Inimesed on aastaid öelnud, et me peaksime Mehhikoga rääkima. Probleem on selles, et Mehhiko on USA-d ära kasutanud, võttes, kuid mitte kunagi andes,» süüdistas Trump täna terves reas Twitteri postitustes.

Kuni Mehhiko ei lõpeta invasiooni, hoiatas ta, kasutame tariife, et tuua tagasi ettevõtted ja töökohad, «millel on rumalast peast lubatud liikuda lõuna poole piiri».

Trump ähvardas neljapäeval ootamatult kehtestada tariifid Mehhiko impordile, alustades viiest protsendist 10. juunil ning tõstes seda sügiseks kuni 25 protsendini, šokeerides selle sammuga oma vabariiklastest liitlasi kongressis.

Otsus raputas ka maailma aktsiaturge, mis on niigi kaubandussõdade tõttu ebakindlad.

New York Times kirjutas, et karmi rändeliini toetajate mahitatud otsuse vastu on rahandusminister Steven Mnuchin, kaubandusesindaja Robert Lighthizer ja Trumpi väimees Jared Kushner, kes on peamine Valge Maja vahemees Mehhikoga.

Kuid Valge Maja kantseleiülem Mick Mulvaney ütles, et Trump mõtleb «absoluutselt surmtõsiselt» otsuse ellu viia.

«Ma olen kindel, et need tariifid jõustuvad 10. juunil vähemalt viie protsendi tasemel,» lausus ta Fox Newsile.

USA piiri ületavate migrantide «hulk on tohutu, olukord on reaalne ning president on surmtõsiselt otsustanud probleemi lahendada», märkis ta.