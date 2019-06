Duterte: ma olin gei, aga ravisin end ise terveks

Pärast oma poliitilise oponendi Antonio Trillanes IV süüdistamist homoseksuaalsuses, tunnistas Duterte, et oli ka ise kunagi «veidi gei», seda ajal, mil oli abielus oma eksnaise Elizabeth Zimmermaniga, kellega abielu lõppes 2000. aastal.

Dutertel on pikk ajalugu seksuaalvähemuste vastaste verbaalsete rünnakute osas. 2016. aastal nimetas ta USA suursaadikut Filipiinidel geist litapojaks. Järgmise aasta märtsis teatas ta Myanmaris elavatele filipiinlastele, et on samasooliste abielu vastu ning Filipiinidel ei ole aktsepteeritavad muud abielu vormid kui mehe ja naise vaheline liit.