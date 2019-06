Venemaa toob sõjalisi nõunikke Venezuelast ära

Kirjutises väidetakse, et Vene nõunike väljaviimine, mis on viimastel kuudel kiirenenud, on asja tundvate allikate väitel seotud uute lepingute puudumisega ja sellega, et president Nicolás Maduro režiimil napib raha Rostehhi eelmiste lepingute järgsete teenuste eest tasumiseks.

The Wall Street Journal märkis, et Rostehhi alaliste ja ajutiste asjatundjate äraviimine on tõsine löök Madurole, kes on sageli Vene ja Hiina toetust reklaaminud tõestusena, et need suurriigid on valmis osutama talle abi Venezuela kaitsmisel välise sekkumise eest.