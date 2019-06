KSA Silmakeskusesse jõudis ultramoodne laser - miinusprillidest vabaks kiirelt ja ohutult!

KSA Silmakeskus saab oma klientidele pakkuda nüüd veelgi kõrgemal tasemel teenust ühe maailma parima refraktiivkirurgilise laseriga Schwind Amaris 1050RS. Selle laseri näol on tegu Saksamaa tipplaseritootja Schwindi kõige uuema, ühe maailma parimate tulemuste ning kõige arenenuma tehnoloogiaga preemium laserimudeliga.

Küsisime, mis on nüüdsest silmade laserprotseduuride tegemisel muutunud!

Miks valisite oma tehnoloogiliseks partneriks Schwind Eye Tech Solutionsi Schwind Amaris 1050RS laseri?

Põhjuseks on see, et Schwindi preemium laserimudeli ning nende väljatöötatud tehnoloogiatega SmartSurface ja SmartPulse, saame oma klientidele pakkuda veelgi täpsemat ja turvalisemat puute- ja lõikevaba Flow 2.0 laserprotseduuri.

Flow 2.0 laserprotseduuri näol on tegu puute- ja lõikevaba protseduuriga ning nägemist korrigeeritakse laserkiire abil ilma silmale ühtegi lõiget tegemata. Laser lihvib vaid sarvkesta pealmist pinda, mis tähendab, et protseduur on turvaline ning õrn delikaatsetele silmastruktuuridele. Protseduuri tulemusena ei jää silmale mingisugust lõikekohta ega lahtist "lapikest" võrreldes lõikega protseduuridega, mida me ka KSA Silmakeskuse algusaastatel tegime.

Protseduuri tulemusena eemaldatakse ajutiselt vaid silma pindmine epiteel, mis on meie organismi üks kiiremini taastuvaid kudesid ja kasvab tagasi 3 päeva jooksul. See tähendab seda, et kui inimene on taastunud ja epiteel on tagasi kasvanud, on laserprotseduuri läbinud silm mikroskoobist vaadates täpselt selline nagu tavaline silm – ei ole lõikekohta ning silm talub hõõrumist, puudutust ja põrutusi nagu enne protseduuri. Inimene võib südame rahuga tegeleda pärast 1 nädalast protseduurist taastumisperioodi edasi aktiivselt kõikide oma hobide või harrastusega – olgu selleks sukeldumine, langevarjuhüpped või poksitrenn.

Millised on uue laseri tipptehnoloogilised omadused ja kuidas mõjutab see laserprotseduuri tegemist?

Keskmiselt töötab Schwind Amaris 1050RS laser Flow 2.0 laserprotseduuri ajal ühe silma lühinägelikkusest vabastamiseks 15 sekundit (konkreetne laseri tööaeg sõltub miinuse suurusest). Kahe silma puhul kokku vabastab laser patsiendi lühinägelikkusest keskmiselt vaid 30 sekundiga. Ehk protseduur on välja töötatud nii, et see oleks patsiendi jaoks võimalikult kiire, tänu millele ka mugav ja stressivaba. Nii patsiendi kui ka silmakirurgi jaoks on laseri kiire töö oluline täpsuse, aga ka turvalisuse pärast- nii ei väsi patsient vaatamast otse laseri sihtmärki ega muutu ka sarvkesta biofüüsikalised parameetrid. Laseri kiired töötlevad silma pinda ülikiiresti (laser laotab sekundis 1050 lasku erinevatesse punktidesse sarvkestal, nö flying spot tehnoloogia), mille tõttu sarvkesta temperatuur laseri töö ajal ei muutu ja kogu lihvimisprotsess on sarvkestale võimalikult delikaatne.

Antud tehnoloogia eeliseks on ka silma säästev põhimõte. Kui mõelda korraks tavalise A4 printeri paberi peale, siis sellise paberi paksuseks on umbes 100 mikromeetrit. 1 dioptri lühinägelikkuse eemaldamiseks lihvib laser silma sarvkestalt 10 mikromeetrit ehk vaid ühe kümnendiku A4 paberi paksusest. 6-dioptrilise lühinägelikkuse korral lihvitakse silma vaid 80 mikromeetri jagu.

Tihti küsitakse meie käest, kuidas on võimalik protseduuri ajal silma lahti hoida või mis siis saab, kui protseduuri ajal laserist mööda vaadata. Paaniliselt ei pea kuhugi vaatama, sest Schwindi Amaris 1050RS laseril on 7-dimensiooniline silma jälgimissüsteem ja laser jälgib silma liikumist 1050 korda sekundis. See tähendab seda, et laser on alati inimesest kordades kiirem ja "püüab kinni" kõikvõimalikud silma liikumised. Laser teeb oma tööd mikromeetri täpsusega ja kõik on tema totaalse kontrolli all. Ainsaks ülesandeks protseduuri ajal on patsiendil vaadata laseris olevat rohelist tuld ja meiega rahulikult juttu rääkida.

Silmade laserprotseduurid pole kunagi olnud nii turvalised ja mugavad, kui need on täna. 30 sekundiga on võimalik oma elu täielikult muuta ning vabaneda aastaid kaasas käinud lühinägelikkusest ja sellega seotud ebamugavustest. KSA Silmakeskuses Flow 2.0 laserprotseduuri läbides võib kindel olla, et ühendatud on maailmatasemel tipptehnoloogia, kõrge kvaliteet, suurepärane klienditeenindus ja soov pakkuda oma klientidele alati kõige turvalisemat ja mugavamat lahendust miinusprillidest vabanemiseks.