Bangladeshi mees üritas üle Narva jõe Venemaalt Eestisse ujuda

Piirivalvurid pidasid mehe kella 4 ajal kinni ja toimetasid asjaolude väljaselgitamiseks politseijaoskonda. Selgus, et tegemist on 30-aastase Bangladeshi kodanikuga. Ebaseadusliku piiriületuse osas alustati väärteomenetlus, mehele määrati rahaline karistus ja koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks.

Narva kordoni juhtivpiiriametnik Vahur Oras kinnitas, et juba samal päeval saadeti Bangladeshi kodanik tagasi Venemaale.

«Narva jõe ületamine ebaseadusliku rände eesmärgil ei ole õigupoolest igapäevane, kuid kuna piirivalvurid on jõel patrullimas ning paralleelselt hoitakse ajutisel kontrolljoonel silm peal ka valvesüsteemidega, on ebaseaduslik ületamine praktiliselt võimatu. Kui keegi siiski üle jõe ujudes ebaseaduslikult piiri ületab, on piirivalve ja kogukonna tõhus koostöö viinud piiririkkujate kiire avastamiseni,» lisas ta.