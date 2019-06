Iraani president välistas kõnelused, kuni USA hakkab normaalselt käituma

«See pool, kes on lahkunud läbirääkimiste laua tagant ja lepingu jalge alla trampinud, peab hakkama normaalselt käituma,» ütles Rouhani televisioonis edastatud kõnes. «Kui vaenlane mõistab, et nende valitud tee on vale, saabub päev, mil istuda laua taha ja kõik probleemid lahendada.»

USA välisminister Mike Pompeo ütles eile, et USA on valmis «eeltingimusteta» kõnelusteks Teheraniga, kuid esitas siiski tingimuse, öeldes, et iraanlased peavad esmalt tõestama, et nad käituvad normaalse riigina.