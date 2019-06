Sudaani pealinnas hukkus kokkupõrgetes üheksa meeleavaldajat

Sõjavägi on valmis jätkama läbirääkimisi ning lõppeesmärgiks on leida poliitiline lahendus, lisas Kabbashi.

Üleminekuvalitsus on pakkunud protestijatele võimalust luua valitsus tingimusel, et ülemekuperioodi ajal on kontroll sõjaväel. Protestijate eesmärk on luua kodanike juhitud valitsus ning üleminekuperioodil juhtida Sudaani 40 millionit elaniku demokraatia poole.