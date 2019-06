Zelenskõi: Ukrainal on Donbassi konflikti lahendamiseks ettepanekud

«Meie esindajatel on konkreetsed ettepanekud. Soovin, et nende kõigi elluviimiseks määrataks arusaadavad tähtajad,» lausus Zelenskõi.

Ukraina delegatsiooni kontaktrühma kohtumisel asub taas juhtima ekspresident Leonid Kutšma, kes pani ameti maha oktoobri algul.

Kutšma märkis omalt poolt, et «ei saanud keelduda sellest ettepanekust, sest Ukrainal on praegu tõepoolest rasked ajad» ja ei ole tema komme vastutusest kõrvale hiilida.

«Tänane kohtumine Ukraina presidendi juures räägib sellest, et mul on võimalus anda uus panus rühma juures, mis on loodud Normandia formaadis,» lisas ta.

Endine president märkis, et kui see rühm võtab vastu mingid otsused, tuleb need ellu viia. «Ma ei saa töötada pulmakindralina,» rõhutas ta.

Kutšma sõnul on ettepanekuid, mis võivad Minski protsessi elavdada ja märkis, et on asju, mis vajavad Ukraina-poolset seadusandlikku lahendamist.

Ta lubas teha kontaktrühmas ettepaneku «saagikoristusrelvarahu» kehtestamiseks.

Kontaktrühma kuuluvad Ukraina, Venemaa ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE). Donbassi separatistid, kellega Ukraina keeldub ametlikke kõnelusi pidamast, osalevad alarühmades peetavatel aruteludel.