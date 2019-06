Boris Johnson alustas Briti peaministriks pürgimist

Kampaaniavideos lubab Johnson valijatele, et viib peaministriks saades Suurbritannia 31. oktoobril Euroopa Liidust välja leppeta või ilma selleta.

Tooride lihtliikmed saavad erakonna juhti valida alles pärast seda, kui partei parlamendisaadikud on valinud kandidaatide nimekirjast välja kaks esikandidaati.

«Ma tean kandidaate, olen asja väga põhjalikult uurinud. Usun, et Boris saaks väga hästi hakkama. Ta on mulle alati meeldinud,» ütles Trump usutluses ajalehele The Sun.