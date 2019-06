Pompeo ärgitas Hollandit võtma Hiina suhtes ranget joont

«Me oleme öelnud selgelt: meie palve on, et meie liitlased, partnerid ja sõbrad ei teeks midagi, mis ohustaks meie jagatud julgeolekuhuve või piiraks meie võimet vahetada tundlikku informatsiooni,» lausus Pompeo. «Sõbrad saavad rääkida üksteisega üsna ausalt ja meil oli täna võimalus seda teha.»

USA valitsus on kuulutanud Huawei ohuks riigi julgeolekule, sest kahtlustab, et Peking kasutab telekomiettevõtet luuretööriistana. Ta on otsustanud piirata Ühendriikide firmade äritegevust Huaweiga ning on ärgitanud ka liitlasi piirama ettevõtte 5G tehnoloogia kasutamist.