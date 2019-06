Hiina kustutab Tiananmeni rahva mälust

Dissident ja õpetlane Wu Yenhua nägi, kuidas 30 aastat tagasi lömastas tank number 106 Pekingis 11 meeleavaldajat. Tiananmeni sündmuste järel põgenes Wu Taiwani, kus 4. juuni eel tuletatakse täispuhutava tankiga meelde seda, millest Hiina Rahvavabariigis on keelatud rääkida.

Rabav foto Tiananmeni väljakul tanki teed tõkestavast mehest sümboliseerib demokraatia ideaali – üksikisiku elu on tähtis, üks inimene saab muuta maailma. Paraku selgub, et paljudele Hiina kodanikele ei ütle see kaader ega sündmused selle taga 30 aastat hiljem eriti midagi.