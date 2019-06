Soome rohelist kurssi ohustab majanduse ebakindlus

«Minu kõrval on inimesed, keda ma ehk otsesõnu sõpradeks ei kutsu, aga oleme koos palju tööd teinud,» osutas Rinne pressikonverentsi hakatuseks pilguga nelja ülejäänud parteijuhi poole, viidates sellele, et SDP, Keskerakonna, Rohelise Liidu, Vasakliidu ning Rootsi Rahvapartei ligi kuu aega kestnud valitsuskõnelused kulgesid ajuti üle kivide ja kändude. «On olnud raske, aga kõik on püüdnud lahendust leida,» lisas ta.