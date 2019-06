Üha suurem hulk lähisuhtevägivalla koledustest on hakanud koduseinte vahelt välja murdma ning vägivallatseja lootusel, et löömine jääb pere siseasjaks, pole enam alust. Kas hiljutise valitsuse liikme vastu tõstatunud kahtlustustel on alust, selgitab kriminaalmenetlus, kuid nende koduvägivalla all kannatajate hulk, kes psüühilist ja füüsilist tervist hävitavast suhtest välja üritavad murda, suureneb sedamööda, mida rohkem sellest valusast teemast avalikkuses räägitakse.