USA kavatseb tõhustada järelvalvet internetihiidude üle

USA esindajatekoja õiguskomitee kinnitas, et alustatakse uurimist digitaalturu konkurentsitavade osas. Ühtlasi tahetakse asjatundjate hinnangut, kas Ühendriikide konkurentsiseadused on tehnika arenguga sammu pidanud.

«Avatud internet on toonud ameeriklastele palju kasu. Kuid on üha rohkem märke selle kohta, et väike hulk niiöelda väravavalvureid on haaranud enda kätte kesksed kanalid internetikaubanduses ning sisu ja kommunikatsiooni osas,» ütles väljaandele õiguskomitee demokraadist esimees Jerrold Nadler.