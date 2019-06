Hiigelsuur võimlemispidu vihastas Kim Jong-uni

KCNA teatel ütles Kim, et kunstil on sotsialistliku kultuuri ehitamisel väga oluline roll. Diktaator olla esitanud ülesanded, mida tuleb kirjanduse ja kunsti osas parteipoliitika korrektseks rakendamiseks täita. Korraldajad saavad teha korrektuure, sest suur võimlemispidu kestab kokku viis kuud.

Varasemate teadete kohaselt olla Kim andnud õele korralduse hoida madalat profiili, sest teine kohtumine Trumpiga ei viinud loodetud tulemuseni. Viimati nähti diktaatori õde aprillis ning seetõttu arvati, et teda karistati seoses tippkohtumisega. Liidri õde ei reisinud temaga koos Venemaale, kus Kim kohtus Vladimir Putiniga.

Kimi saatis ka tema abikaasa Ri Sol-ju ning mitmed kõrged Põhja-Korea ametnikud. Näiteks viibis staadionil Kim Yong-chol, kes oli tuumakõnelustel välisministri rollis. Eelmisel nädalal teatas Lõuna-Korea ajaleht Chosun Ibso ekslikult, et Kim Yong-chol saadeti pärast veebruaris Hanois toimunud tippkohtumist sunnitööle.

KCNA ei maininud suurürituse kajastuses Kim Hyok-choli, kes on Põhja-Korea erisaadik suhetes USAga. Lõuna-Korea leht väitis, et erisaadik lasti pärast Hanoi tippkohtumist Kimi reetmise tõttu maha.

Täna kirjutas CNN, et erisaadik on siiski elus, kuid viibib vahi all ning teda uuritakse seoses rolliga läbikukkunud kohtumise juures. CNNi teatel pole tema edasise saatuse osas veel otsust langetatud, kuid teda võib oodata karm karistus.