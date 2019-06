Üleskutse: tehke midagi, et valitsus mõistaks!

Ta jätkab: «Eduka alkoholipoliitika aluseks on seisukoht, et seoses elatustaseme kasvuga ei tohi alkoholi kättesaadavus paraneda. Selleks tuleb samas tempos tõsta ka alkoholi hinda. 2017. aasta aktsiisitõusu on tänaseks sisuliselt nullinud elujärje pidev paranemine. Mingit vajadust aktsiisi langetada enam ei ole.»

«Kõige jaburam on see, et valitsus tunnistab ise ka, et selle otsusega tulud riigikassasse ilmselt hoopis vähenevad! Teiste riikide kogemus alkoholiaktsiisi langetamisega on näidanud, et ka piirikaubandus ei kao. Eesti plaanist innustatuna plaanib Läti oma aktsiise langetada, seega piirikaubandus Eesti ja Läti vahel jääb. Aktsiisitulude kasvuks on ainult üks võimalus – rahvas peab hakkama rohkem jooma,» seisab arsti kirjutises.