MMSi vestlusõhtu ettekannetest rääkimine toob 22 000 eurose trahvi

MMS-i teemalisel vestlusõhtul esineb klooriühend MMSi tuntud propageerija Janika Veski, kelle poolt seal esitatavad ettekanded on nüüd täies ulatuses autoriõigusega kaitstud. Keeld vestlusõhtul kuuldud infot nii kirjalikult kui ka suuliselt taasesitada kehtib kõigile kuulajatele, ka neile, kes ajakirjandusega kuidagi seotud ei ole.

Karmid reeglid on advokaat Robert Sarve väitel kehtestatud, põhjusel, et «seni on vestlusõhtu teemasid kajastatud ajakirjanduses ühekülgselt ning poolikult».

Teates on kirjas, et keelatud on mistahes vahenditega vestlusõhtu foto-, video- või helisalvestamine või vestlusõhtust foto-, video- või heliülekannete tegemine või mistahes muul viisil vestlusõhtu edastamine või taasesitamine, sh sotsiaalmeediakanalites. Samuti on keelatud teost või teoseid osaliselt või tervikuna vestlusõhtul mitte osalenud isikutele edasi anda või muul viisil neile kättesaadavaks teha.

«Ilma autori kirjaliku loata on vestlusõhtul keelatud esitatud ettekannete või ükskõik missuguse nende osade (sh suulise kõne) tsiteerimine, ümberjutustamine, kokkuvõtete tegemine, töötlemine, ettekandele viitamine, kirjalik või suuline taasesitamine, tõlkimine või mistahes muul viisil reprodutseerimine, avaldamine või kasutamine,» seisab teates.

See tähendab, et ka see, kui jagatakse vestlusõhtul räägitut sõpradega, on ilma eelnevalt luba küsimata Janika Veski autoriõiguste rikkumine, mis võib kaasa tuua 22 000 eurose trahvi.

Meediale saadetud hoiatuses väidetakse, et varasemalt on autori ettekandeid esitatud valikuliselt ning on esitatud ebaõige ettekujutus räägitust.

Seega kaasnevad kõigile vestlusel osalejatele järgmised tingimused, mille avaldame täies mahus:

1. vestlusõhtul osaleja (on) tagasivõtmatult ja täielikult nõus kohustusega järgida ülaltoodud piiranguid. Pooled on kokku leppinud, et kohustuse igakordsel rikkumisel on autoril õigus nõuda kohustuse rikkujalt leppetrahvi 22 000 eurot.

2. kõigil teistel autoriõiguste rikkujatel kohustus hüvitada õigusvastaselt tekitatud kahju. Autor nimetab tema autoriõiguste rikkumise hinnaks 22 000 eurot iga korra eest. Autoriõiguste rikkuja kohustub tasuma autorile kompensatsiooniks 22 000 eurot igakordse autoriõiguste rikkumise puhul. Teadmatus autoriõiguste tingimustest ei vabasta vastutusest.

MMSi nime all propageeritav naatriumklorit on nahale sattumisel mürgine ja sööbiv aine. Enamasti tarvitati seda koos sidrunhappe lahusega. Happelistes tingimustes eraldub naatriumkloritist kloordioksiid, mida kasutatakse enamjaolt tööstusliku pleegitus- või desinfitseerimisvahendina ning mille tarvitamine võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusi.

2015. aastal kirjutas Eesti Päevalehe ajakirjanik esimest korda lapsevanematest, kes kasutavad mürgist kloordioksiidist ainet oma laste peal. MMSi propageerijad reklaamisid ebaravimit kui kõigi haiguste vastu aitava ravimina. Kemikaaliga püüti ravida laste magusaisu, autismi, köha-nohu, meningiit (ajukelmepõletik) ja teisi haiguseid.