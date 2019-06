Video: kuidas Mart Helme riigikogu ees valetamisega vahele jäi

Reformierakondlane Jüri Jaanson oli Helme vastustes pettunud. «Te olete nagu üks lapiku maa teooria esindajatest. Aga läheks faktide juurde. Ütlesite, et süüdistus Marti Kuusiku kriminaalasjas on kokku kukkunud. Kas te ütleksite faktina välja, kas see kriminaalasi on lõpetatud ja kui see on lõpetatud, siis mis tulemusega see lõpetati?» küsis Jaanson.