Kushner ei pruugi Venemaa võimaliku uue lähenemiskatse korral FBId teavitada

Presidendi tütre Ivankaga abielus olev Kushner andis intervjuu Axiosele. Intervjuus küsiti temalt juhtumi kohta 2016. aasta presidendivalimiste eel, kus ta otsustas FBId mitte teavitada sellest, et Venemaa Trumpi kampaaniale toetust pakkus.

Jared Kushner. FOTO: JOSHUA ROBERTS / Reuters / Scanpix

Kushner üritas intsidenti pisendada ning ütles, et ei ole kindel, kuidas sarnases olukorras uuesti käituks. «Las ma panen teid selles olukorras enda kingadesse. Ok, ma juhin kolme firmat ja aitan kampaaniat juhtida. Ma saan e-kirja, et ole kohtumisel kohal kell 4, mitte kell 3. Tegu on kohtumisega, millest mulle oli varem räägitud ja mille kohta ma ei teadnud, mis pagan seal jutuks tuleb,» ütles Kushner.

Axiose ajakirjanik Jonathan Swan märkis, et e-kirja pealkirjas oli mainitud Venemaad. Kushner vastas: «Ma saan päevas umbes 250 e-kirja ja ma nägin, et kohal tuleb olla kell 4. Ma ilmusin kohale kell 4.»

Swan uuris, kas Kushner võtaks sellise olukorra kordumisel FBIga ühendust. Trumpi väimees vastas: «Ma ei tea.» Ta jätkas: «Raske on vastata hüpoteetilisele olukorrale, aga reaalsus on see, et meile ei antud midagi kompromiteerivat.» Samuti kritiseeris Kushner neid, kes temalt FBI mitteteavitamise kohta uurivad.

Donald Trump noorem. FOTO: Theo Wargo / AFP / Scanpix

Kushner sai 2016. aastal e-kirja pealkirjaga «Re: Venemaa – Clinton – privaatne ja konfidentsiaalne». Sama aasta 9. juunil osales ta kohtumisel Trump Toweris, kus olid kohal ka presidendi poeg Donald Trump noorem, endine kampaaniajuht Paul Manafort ning Kremliga seotud advokaat.

Trump noorem tunnistas hiljem uurijatele, et kohtumise eesmärgiks oli saada Demokraatliku Partei presidendikandidaati Hillary Clintonit kahjustavat teavet. Kushner väitis, et osales kohtumisel vaid 15 minutit ning arvas seejärel, et raiskab seal oma aega.

Trump noorem peab selle kuu keskel ilmuma USA senati luurekomitee ette, et vastata küsimustele Trump Toweris toimunu kohta. Presidendi poeg on väidetavalt nõustunud osalema neli tundi kestval kuulamisel, mille käigus pole ühegi küsimuse esitamine keelatud.

Trump Toweri kohtumisel osalenud Manafort kannab seitsme ja poole aasta pikkust vanglakaristust pettuste, maksudest kõrvalehoidmise ja vandenõu eest.

Paul Manafort. FOTO: YURI GRIPAS / REUTERS / Scanpix

Axiose intervjuus kaitses Kushner presidenti ka rassismisüüdistuste eest. Swan uuris, kas Kushner on olnud tunnistajaks Trumpi rassistlikule käitumisele.