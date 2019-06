Fotod: Tallinnas Nõmmel sai liinibussi ja sõiduauto kokkupõrkes viga 14 inimest

Tallinnas Nõmmel Põllu ja Pargi ristmikul põrkasid täna õhtul kella 16.23 ajal kokku liinibuss ja sõiduauto Volvo, edastas politsei. Õnnetuses sai viga 14 inimest, neist ühe seisund on raske. Esialgu teatati kaheksast vigastatust.

Põhja prefektuuri pressiesindaja sõnul viis kiirabi väga raskes seisus keskealise naise haiglasse. Lisaks viidi haiglasse veel üks kannatanu. Pressiesindaja lisas, et suurem osa inimestest sai viga kergemalt ning haiglaravi nad ei vaja.

Õnnetuse põhjused on alles väljaselgitamisel. Avariigrupp tegutseb sündmuskohal.

Bussis olnud Postimehe lugeja teatel on samal ristmikul varemgi probleeme olnud. «Olen mitmeid kordi näinud sealsel ristmikul, et ei alluta reeglile anda teed, tõenäoliselt oli see ka õnnetuse põhjuseks,» ütles ta.