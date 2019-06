Fotod: Tallinna lennujaamas hädamaandus Kiievist tulnud Nordica lennuk

Hiljem täpsustas politsei, et lennuk maandus kell 18.08 ja kõik on korras, keegi hädamaandumisel õnneks viga ei saanud.

Tegu on Nordica lennukiga number LO8312, millel purunes teliku välirehv. Nordica pressiesindaja Toomas Uibo sõnul purunes rehv juba Kiievist startides. «Kiievi lend oli sunnitud Tallinnas maanduma purunenud rehviga. Inimestega on kõik hästi ja olen nendega koos terminalis. Meeskond sai reisijatelt just aplausi,» ütles ta.