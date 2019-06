Zelenskõi palub Euroopal survestada Venemaad Donbassi sõda lõpetama

Mais presidendiks saanud Zelenskõi tegi esimese välisvisiidi Brüsselisse ning kohtus Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga. Tal on kavas kõnelused ka NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

«Ma olen kindel, et ühiselt leiame me lahenduse. Võibolla mitte täna, aga me peame kindlasti lahenduse leidma.»