Iraani liidri sõnul on Trump märgiks USA allakäigust

«Rohkem kui 300 miljoni inimesi saatus on selliste isikuomadustega inimese käes, mis on märgiks Ühendriikide poliitilisest allakäigust,» ütles Khamenei riiklikus telekanalis üle kantud pöördumises.

«See pool, kes on lahkunud läbirääkimiste laua tagant ja lepingu jalge alla trampinud, peab hakkama normaalselt käituma,» ütles Rouhani televisioonis edastatud kõnes. «Kui vaenlane mõistab, et nende valitud tee on vale, saabub päev, mil istuda laua taha ja kõik probleemid lahendada.»