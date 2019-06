Küsitlus: Reformierakonna edu Keskerakonna ees kahanes

Võrreldes eelmisel nädalal avaldatud toetusprotsentidega on kahanenud Reformierakonna toetus ning kasvanud toetus Keskerakonnale. See tähendab, et vahe Reformierakonna ja Keskerakonna vahel, mis mai alguses oli 14,8 protsenti, on kahanenud ning on nüüd 9,9 protsenti.

Sellega seoses on mõnevõrra kasvanud ka toetus koalitsioonierakondadele, mis nüüd on kokku 48,1 protsenti (nädal varem 46,4 protsenti), samal ajal opositsioonierakondade toetus on kokku 42,2 protsenti (nädal varem 43,4 protsenti). Lisaks on EKRE toetus sellel aastal läbi viidud küsitluste lõikes kõige kõrgemal tasemel ning SDE toetus teist nädalat üle 11 protsenti, mis on samuti kõrgeim tase sellel aastal.

Kõige populaarsem erakond on Reformierakond, keda toetab 30,7 protsenti küsitletutest. Teisel kohal on Keskerakond (20,8 protsenti) ning kolmandal kohal Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (18,4 protsenti). Neile järgnevad Sotisaaldemokraatlik Erakond (11,5 protsenti) ning Isamaa (8,9 protsenti). 24. märtsist alates pidevalt üle viie protsendi püsinud Eesti 200 toetus on viimaste reitingute põhjal langenud alla valimiskünnise ehk toetus on 4,6 protsenti.