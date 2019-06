EL nõuab Farage`ilt vastuseid Brexiti rahastuse kohta

«Mida muud see on, kui kängurukohus, kus mulle antakse 24 tundi ette teada, et pean rääkima süüdistustest, mis on meediast üles korjatud?» lausus Farage. «Ma ei osale nii lühikese etteteatamisega. Kui nad tahavad mulle hoonesse sisenemist keelata, siis kes annab minu asemel hääle neile tuhandetele inimestele, kes minu poolt hääletasid? Kas see on demokraatia EL-i stiilis?»