Sotsid esitasid plaani teaduse- ja arendustegevuse rahastuse suurendamiseks

Toonitatakse, et mahajäämus teadus- ja arendustegevuse rahastamisel pidurdab Eesti liikumist teadmistemahuka majanduse poole. «Teadlaste tööturg on rahvusvaheline ning piiratud teadus-ja arendustegevuse rahastamine sunnib Eesti teadlasi lahkuma parema teadus- ja arendustegevuse rahastusega riikidesse.»

Lepiti kokku, et 2019. aastal nähakse riigieelarve strateegias ette sihttasemeni jõudmine kolme aasta jooksul võrdsete summade lisandumisega. Paljude osapoolte seas kirjutasid leppele alla ka Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas, Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, Reformierakonna esimees Kaja Kallas ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski. EKRE esimees loobus allkirjastamisest põhjusel, et tarvis on seada ambitsioonikam eesmärk.

Eelnõu juhtivkomisjon on kultuurkomisjon. Kultuurikomisjoni esimees on Aadu Must (Keskerakond), aseesimees Heidy Purga (Reformierakond). Teised liikmed on Helle-Moonika Helme (EKRE), Signe Kivi (Reformierakond), Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Isamaa), Katri Raik (SDE), Mihhail Stalnuhhin (Keskerakond), Jaak Valge (EKRE), Kristina Šmigun-Vähi (Reformierakond).