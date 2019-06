Kõlvart: Laagna tee sulgemist terveks kuuks me isegi ei aruta

Kõlvart nentis, et soov sulgeda Laagna tee režissöör Christopher Nolani uue filmi võtete jaoks terveks kuuks on tekitanud elava arutelu. «On räägitud, et kui Laagna tee tuleks sulgeda remondiks, siis keegi ei küsiks, kas on vaja. Aga teeremondi puhul oleks sellest väga selge kasu linnaelanikele. Ja kindlasti poleks võimalik teeremonti korraldada nii, et me paneksime Laagna tee täitsa kinni,» ütles Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil.

«Tallinna linn loomulikult saab aru, et selline projekt tooks raha sisse pigem riigile, aga mõjuks ka imidžile positiivselt. Kuigi keegi ei küsi, kuidas Tallinn filmis välja näeks. Võiks ju uurida, et mis mulje meist jääb, kui põhilised võttekohad on Laagna tee ja linnahall, aga mitte vanalinn või Pirita tee,» lausus Kõlvart.

Ta lisas, et linn on jätkuvalt valmis arutama reaalseid võimalusi Laagna tee sulgemiseks. «Me oleme transpordiametiga Laagna tee sulgemise võimalusi arutanud ja täna saame rääkida linnapoolsetest konkreetsetest tingimustest. Esiteks, Laagna tee sulgemine kuu aja jooksul ei ole mõeldav. Juulikuus toimub ka laulupidu, mille ajal pole Laagna tee sulgemine mõeldav. Teiseks, tee täielik sulgemine pole samuti mõeldav, seda võiks teha ainult graafiku järgi,» ütles linnapea.