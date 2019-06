Doonau jõel põhja läinud turmismilaeva vrakist leiti surnukeha

Kokku on tänaseks leitud 13 uppunut, 15 inimest on senimaani kadunud. Turismilaeval Hableány viibis kokku 33 Lõuna-Korea turisti ning kaks Ungarist pärit laevameeskonna liiget. Traagilisest õnnetusest pääses 7 lõunakorealast.

Lõuna-Korea sõjaväeatašee Song Shun-keuni sõnul on kehva nähtavuse tõttu liiga ohtlik sukeldujaid vrakki saata. «Olenevalt vee all nähtavusest otsustame, kas vraki välja tõmbamisega alustatakse homme või reedel,» rääkis ta. Vaatamata kehvadele oludele on sukeldujad siiski korduvalt vrakki uurimas käinud.