Ohtlikud mängud: lapsed kolasid Tallinna uue kaubanduskeskuse katusel

«Palun teie abi. Probleem on selles, et lapsed, nende seas ka minu oma, käivad kaubanduskeskuse T1 katusel kolamas,» kirjutas toimetuse poole pöördunud ema oma kirjas. Tema sõnul ronivad lapsed katusele selleks, et katuse serval efektseid fotosid teha: «Ma rääkisin sellest kaupluse turvatöötajatele. Nad vastasid, et on toimuvaga kursis ja on seal korduvalt lapsi püüdnud».

See, et lapsi püüti, ja mitte üks kord, on hea. Kuid tekib küsimus: miks pole katusele viivat väljapääsu kinni pandud? Seda küsisimegi T1 juhatuse liikmelt Allan Remmelkoorilt. Ta tänas portaali küsimuse eest ja tunnistas: «Nii kurb kui see ka poleks, kuni viimase ajani võis tõepoolest parkimismaja ühe evakuatsioonitrepi kaudu keskuse katusele pääseda. Praeguseks hetkeks on trepp suletud ja kõrvalistele isikutele ligipääsu katusele enam pole.»