Ministeerium: e-residentsus ja rahapesu tõkestamine ei ole vastuolus

«E-residentsuse programmi eesmärk on tuua Eestisse uusi e-residente, kes tarbivad Eesti e-teenuseid ning muu hulgas ajavad siin ka oma legaalset äritegevust,» selgitas ministeeriumi ettevõtluse ja arvestuse osakonna juhataja Toomas Vapper BNS-ile. «Rahapesu tõkestamise reeglite eesmärk on takistada Eesti majandusruumi ärakasutamist illegaalseks tegevuseks, sealhulgas rahapesuks,» ütles Vapper.

Teisipäevasel pangaliidu küberturvalisuse ümarlaual rääkis LHV küberturvalisuse juht Tiit Hallas, et e-residentsuse programm on praegusel kujul vastuolus rahapesu tõkestamise reeglitega.

«E-kodanike programm ja sellega seotud ootused oma tänasel kujul on pankade jaoks selges vastuolus rahapesu tõkestamise reeglitega – rahapesu vastane võitlus eeldaks, et siinsed pangad võtaksid jutule pigem vähem välisriikide kodanikke ja ideaalis pigem neid, kel on ette näidata selge seos Eestiga,» märkis Hallas ümarlaual.

Tema hinnangul on need pigem sama eesmärgi kaks eri tahku ja on oluline, et nende praktiline rakendamine toimuks ühelt poolt mõistlikult, ent teisalt siiski eesmärgipäraselt.