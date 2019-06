Rumeenia president kutsus valitsust loobuma kohtureformidest

Ligi 80 protsenti referendumil osalenutest toetas valitsuse survestamist, et see loobuks korruptsioonivastaste seaduste leevendamisest ja amnestia andmisest korruptsioonis süüdimõistetutele.

Presidendi sõnul soovib ta, et reformide ülevaatamine moodustaks osa «rahvuslikust kokkuleppest» Rumeenia parteide vahel, tagamaks referendumi tulemuste jõustamist.

Iohannis ütles pärast referendumit, et rumeenlased «hääletasid selle poolt, et vargad ja kurjategijad jääksid vanglasse, kus on nende koht».