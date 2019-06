Tallinna vanglast põgenenud mees tabati Peterburis

Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler Priit Kama ütles 2015. aastal pärast vahistatute põgenemist, et vahialuste põgenemist tuleb Eesti vanglateenistuses harva ette ning see on pigem vanade vanglate probleem. Ta tunnistas, et vangid ei oleks tohtinud saada tellinguid sel viisil kasutada ja seetõttu läks Tallinna vanglas ülevaatamisele alltöövõtjate töökorraldus.