Kohus piiras Tallinna Sadama süüasja kajastamist

Kohus hoiatas nii menetlusosalisi kui ka teisi istungisaalis viibijaid, et kohtu määratud saladuse hoidmise kohustuse rikkumine on karistatav kriminaalkorras nii rahalise karistuse kui ka üheaastase vangistusega.

8. mail jõudis kohtuprotsess etapini, kus neilt küsiti pärast süüdistusakti avaldamist, kas neile on süüdistus arusaadav ja kas nad tunnistavad oma süüd. Kõik süüdistatavad peale Õunapi kinnitasid, et nad oma süüd ei tunnista. Õunap ütles toona, et jätab süüküsimuse kohtu otsustada, kuid mõni aeg hiljem läks ta prokuratuuriga kokkuleppele.