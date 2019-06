Põuases Somaalias ähvardab näljahäda kahte miljonit inimest

Maailmaorganisatsiooni humanitaarabijuhi Mark Lowcocki sõnul on riigis osutunud vihmaperiood tänavu kuivemaks kui ühelgi teisel aastal viimase 30 aasta jooksul ning sellega kaasneb kiire humanitaarolukorra halvenemine.

Septembriks ähvardab 2,2 miljonit inimest sedavõrd tõsine nälg, et see seab ohtu nende elu. Lisaks peavad muretsema tõsiselt oma järgmise söögikorra pärast veel 3,2 miljonit inimest ehk umbes viiendik Somaalia elanikkonnast.

«Kui olukorrale ei reageerita kiiresti, tekib hiiglaslik probleem,» lisas Lowcock.

Eelmisel nädala teatas ÜRO, et selle asemel et laiendada abiprogramme Somaalias, on nende ametid olnud hoopis sunnitud kärpima osale piirkondadele antavat abi, sest üleskutsed riigi toetamiseks on toonud sisse vajaminevast märksa vähem raha.

Somaalia mitmed piirkonnad on alles taastumas rängast kaks aastat kestnud põuast, mis lõppes 2017. aastal.

«Meile tuli üllatusena, kui kiiresti on põud naasnud,» rääkis Somaalia mittetulunudusühenduse Consortium juht Nasra Ismail. «Inimestele jääv taastumisaeg on muutunud poole lühemaks ning see kahaneb iga järgneva hooajaga. Sisuliselt on tegu kliimakriisiga.»

Esialgsete ennustuste kohaselt oodati, et aprillist juunini tuleb tänavu tavapärane vihmaperiood, kuid tegelikult on see osutunud üheks kõige kuivemaks rohkem kui 35 aasta jooksul.

Vihmaperioodi ärajäämine on osaliselt tingitud tsüklonitest India ookeani lõunaosas, nende seas ka märtsikuine tsüklon Indai, mis takistas vihamade jõudmist põhjapoole. Vihamperioodi ärajäämisele eelnes lisaks ebatavaliselt kuum ja kuiv aasta algus jaanuarist märtsini ning vihma sadas vähe ka sellele eelneval perioodil oktoobrist detsembrini.

Kuigi viimasel paaril nädalal on pisut vihma sadanud, pole see enam piisav, et päästa põllukultuure ja kariloomi.

Lowcocki sõnul on kiiresti vaja parandada Somaaliale antava abiraha kogumist. Kogu aasta peale loodeti riigi toetamiseks koguda 1,08 miljardit USA dollarit, kuid mai lõpuks oli sellest olemas vaid viiendik. Seoses põuaga on nüüd seatud paika uus abiplaan, millega loodetakse koguda 710 miljonit USA dollarit.