Eestist võib homme saada ÜRO Julgeolekunõukogu ajutine liige

Igal ÜRO 193 liikmesriigist on homsel salajasel hääletusel üks hääl. Eestile on oma hääled kirjalikult lubanud 118 riiki, suuliselt veel 20. Aga ajalugu on näidanud, et kõik lubadused alati ei pea. Eesti jätkab kampaaniat kuni viimase hetkeni. New Yorgis on president Kersti Kaljulaid ja välisminister Urmas Reinsalu.