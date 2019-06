Lõuna-Aafrika vabariigis Krugeri looduspargis tappis leopard kaheaastase poisi

Looduspark teatas, et sellised juhtumid on väga haruldased. Ohu eemaldamiseks panid pargivalvurid poissi rünnanud leopardi magama.

Pargi esindaja Ike Phaahla ütles, et õnnetuse täpsemad asjaolud on veel selgitamisel. Pahaahla sõnul loomad üldiselt kardavad inimesi ja hoiavad neist eemale. Ta selgitas, et loodusparkides elavad kiskjad puutuvad pidevalt turistidega kokku ja lõpuks harjuvad nendega ära ning ei pruugi enam inimesi karta.