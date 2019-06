Nurick: USA toetus Euroopa julgeolekule on kasvanud

Üks Lennart Meri konverentsi arutelu kandis pealkirja «USA ja Venemaa – lootusetult segane olukord». Kas asjade seis on tõepoolest nii kehv ja kas praegusel Ühendriikide valitsusel on selge Venemaa-poliitika?

Olukord on tõepoolest väga segadusse ajav. Kui minult küsitakse, milline on praegune Ühendriikide poliitika, on mul sellele keeruline vastata. Näha on palju eri tendentse.

Väga suur erinevus on selle vahel, mida Donald Trump kirjutab Venemaa kohta Twitteris, millised on tema isiklikud instinktid, millised on tema vanemametnike arusaamad, rääkimata Kongressist ja laiemast avalikkusest.

Teatud halvatavuse põhjus seisneb selles, et Venemaa-poliitika on täielikult põimunud sellega, millised on Trumpi isiklikud suhted Venemaaga ja kas ta on süüdi õigusemõistmise takistamises.