Tormis langenud puu juhatas Hollandi politsei suure kokaiinilaborini

«Kohale kutsuti politseinikud ning nad avastasid kuurist labori, mis on üks suuremaid riigist (Hollandist- toim.) leitud kokaiinilaboreid,» ütles politsei.

Politsei keeldus ütlemast, kui palju kokaiini leiti, kuid tunnistas, et labori lammutamine kestab «mitu päeva.»

Labor leiti samal päeval, kui Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus EMCDDA teatas, et Euroopa ametivõimud tabavad kokaiini rekordkogustes ning see on aina puhtam.