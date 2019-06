Kingo soovib tegutseda eeskätt riigisiseselt

Väliskomisjoni esimehe, keskerakondlase Enn Eesmaa sõnul on näha, et minister alles elab rolli sisse. Komisjoni aseesimees, reformierakondlane Marko Mihkelson aga nendib, et ministril pole mingit ettekujutust, mida ta järgneva nelja aasta jooksul tegema hakkab.