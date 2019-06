Ungari jõelaevakaptenit uuritakse ka teise õnnetusega seoses

Kapten on viibinud vahi all alates eelmisel nädalal aset leidnud õnnetusest saadik. Meest kahtlustatakse muu hulgas veeliikluse reeglite rikkumises ja surma põhjustamises. Ühtlasi kahtlustatakse, et kapten kustutas oma telefonist pärast õnnetust olulist informatsiooni.