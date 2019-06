Mehhiko lubas tollitariifide vältimiseks karmistada piirivalvet

Mehhiko välisminister Marcelo Ebrard ütles neljapäeval pärast kõnelusi USA välisministeeriumis, et tema hinnangul on tulises immigratsioonivaidluses Ühendriikidega tehtud edusamme.

Valge Maja aga ütles varem neljapäeval, et Mehhiko senised ettepanekud Kesk-Ameerikast lähtuva rändevoo peatamiseks ei ole "lihtsalt piisavad". See on vihje, et USA ilmselt kehtestab järgmisest nädalast lubatud tariifid Mehhikole.